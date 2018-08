Egitto: proseguono indagine su morte coppia turisti britannici a Hurghada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le indagini relative alla morte della coppia di turisti britannici deceduti nei giorni scorsi ad Hurghada, in Egitto, mentre soggiornavano presso l’hotel Steigenberger Aqua Magic Hotel. Secondo quanto riferiscono i quotidiani britannici, cibo, acqua e aria condizionata all’interno dell’hotel sarebbero sotto osservazione per tentare di stabilire le cause delle morte di John e Susan Cooper, originari di Burnley, nel Lancashire. Il caso ha gettato un’ombra sull’operatore turistico Thomas Cook, soprattutto per quanto riguarda le condizioni igieniche dei resort. Dopo una serie di sospetti avanzati da Kelly Ormerod, figlia della coppia, sulle cause della morte, Thomas Cook ha assicurato che i risultati dei test sullo stato di cibo, acqua e condizionatori verranno diffusi entro 10 giorni. “Non abbiamo prove reale su cosa abbia causato la morte, ma quello che posso promettere è che Thomas Cook sta facendo di tutto per sostenere la famiglia e sostenere le autorità egiziane e scoprire le cause (del decesso)”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Thomas Cook, Peter Kankhauser, intervistato da “Sky News”. Secondo il responsabile di Thomas Cook, "non ci sono prove che si tratti di un avvelenamento da monossido di carbonio: non abbiamo prove, ma non vogliamo escludere nulla prima di conoscere davvero la causa (della morte)". (segue) (Cae)