Egitto: proseguono indagine su morte coppia turisti britannici a Hurghada (2)

- John Cooper, 69 anni, è morto nella sua stanza mentre la moglie Susan, 63 anni, dipendente di Thomas Cook, è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale, secondo quanto riferito dalla figlia della coppia che ha assistito impotente alla morte dei genitori nella loro stanza. La donna, che ora ha fatto ritorno nel Regno Unito, ha assicurato che i genitori erano in ottime condizioni di salute prima di intraprendere il viaggio. "Li ho visti morire davanti ai miei occhi e avevano esattamente gli stessi sintomi. Credo che qualcosa di sospetto li abbia colpiti. Non credo che qualcuno sia entrato nella stanza, ma qualcosa è accaduto in quella stanza”, ha dichiarato ai media britannici. La donna ha assunto un avvocato locale per scoprire le reali cause della morte dei propri genitori. (segue) (Cae)