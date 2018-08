Egitto: proseguono indagine su morte coppia turisti britannici a Hurghada (3)

- Ieri procuratore generale egiziano, Nabil Sadeq, ha respinto le voci secondo le quali la morte dei due turisti britannici sia stata causata da emissioni di gas tossici nella loro camera d'albergo. Sadeq ha precisato che un'ispezione del team tecnico nella camera dei Cooper ha mostrato che non vi erano emissioni di gas tossici o nocivi o eventuali perdite. Il procuratore ha inoltre precisato che il suo ufficio è in attesa di un'analisi forense dei campioni prelevati dai corpi. Intanto Thomas Cook ha annunciato di aver deciso di trasferire gli altri 300 ospiti dell’hotel gestito dell’operatore britannico fuori dalla struttura a titolo precauzionale. Thomas Cook ha sottolineato che 13 clienti sono stati colpiti da intossicazione alimentare ma non erano in condizioni gravi. (Cae)