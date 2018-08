Cipro: ministro Esteri Christodoulides, status quo non può essere soluzione

- L'attuale status quo a Cipro non può essere una soluzione e pone dei rischi per entrambe le comunità che vivono nell'isola: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Nicosia, Nicos Christodoulides. Parlando nel corso di un'intervista al quotidiano greco "Kathimerini", il capo della diplomazia cipriota ha ribadito che il presidente Nicos Anastasiades è stato chiaro nello spiegare come si potrà raggiungere una soluzione alla questione di Cipro riprendendo i negoziati. Christodoulides ha fatto riferimento alla possibilità di un ritiro del contingente dei caschi blu Onu della missione di peacekeeping Unficyp, precisando che tale sviluppo non può però precedere un accordo per risolvere la questione cipriota. "Ho la ferma convinzione - ha detto il ministro - che la stragrande maggioranza dei cittadini turchi ciprioti" vuole un futuro "in uno Stato europeo, insieme con i greco-ciprioti" piuttosto che proseguire nella dipendenza da Ankara, anche alla luce delle crisi finanziaria in Turchia. (segue) (Res)