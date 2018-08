Cipro: ministro Esteri Christodoulides, status quo non può essere soluzione (2)

- Nei giorni scorsi anche il ministro della Difesa di Nicosia, Savvas Angelides, ha chiarito che il dialogo è l'unica opzione per raggiungere una soluzione alla questione cipriota. Parlando dalla località di Pachyammos, Angelides ha detto che il presidente della Repubblica di Cipro Anastasiades ha chiarito "in maniera inequivocabile" che la parte greco-cipriota è pronta per la ripresa dei negoziati, ripartendo da dove si era arrivati nella località svizzera di Crans Montana nell'estate del 2017. Secondo il ministro della Difesa cipriota, bisogna quindi ripartire dalla cornice offerta per una soluzione dal segretario generale Onu Antonio Guterres, "nel rispetto del diritto internazionale ed europeo". Come affermato da Angelides, il presidente Anastasiades è impegnato intensamente per "dare alle future generazioni di ciprioti un paese libero e riunificato, senza occupazione da parte delle truppe turche". (segue) (Res)