Cipro: ministro Esteri Christodoulides, status quo non può essere soluzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Anastasiades sarebbe disposto ad incontrare il leader turco-cipriota Mustafa Akinci dopo la riunione plenaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del mese prossimo, se a proporlo sarà il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. È quanto rivelato in precedenza da fonti di governo cipriote alla stampa nazionale, secondo cui se Guterres avanzasse la proposta, questa “non potrebbe essere esclusa”. L'isola di Cipro è divisa dal 1983 in due entità: la Repubblica di Cipro, stato membro dell'Unione Europea, e l'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord (riconosciuta solo dalla Turchia, che occupa circa il 37 per cento del territorio dell'isola), in seguito all'invasione del luglio del 1974. (segue) (Res)