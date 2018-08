Iran: sisma di magnitudo 5,9 colpisce regione occidentale di Kermanshah, tre morti e oltre 240 feriti

- Un sisma di magnitudo 5,9 ha colpito oggi la provincia occidentale iraniana di Kermanshah, con un bilancio parziale di tre morti e 243 feriti, secondo quanto riferito dall’emittente iraniana “Press Tv”. Il terremoto è stato registrato alle 2:43 (ora locale) nelle aree nei pressi di Taze Abad, il capoluogo del governatorato di Salas-e Babajani nella provincia di Kermanshah, a circa 600 chilometri a ovest di Teheran. Il sisma è stato avvertito anche nelle province vicine e in Iraq, in particolare nella parte orientale della regione autonoma del Kurdistan iracheno e nelle provincie di Salah al Din, Kirkuk e Diyala. Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha tenuto una conversazione telefonica con il ministro dell'Interno Abdolreza Rahmani Fazli e ha ordinato aiuti medici di emergenza alle persone colpite dal terremoto. In un'altra telefonata con il governatore di Kermanshah, Houshang Bazvand, Rohani ha esortato tutti i corpi e le istituzioni a unirsi per aiutare i feriti. Nel novembre 2017 un sisma di magnitudo 7,3 ha colpito la provincia di Kermanshah provocando la morte di circa 620 persone. (Irt)