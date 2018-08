Zimbabwe: Mnangagwa giura ufficialmente come presidente del paese

- Emmerson Mnangagwa ha oggi ufficialmente prestato giuramento come presidente dello Zimbabwe dopo aver vinto un'elezione fortemente contestata dai partiti di opposizione in quello che è stato il primo voto democratico del paese dall’estromissione dal potere di Robert Mugabe. "Sarò fedele allo Zimbabwe e obbedirò e difenderò la costituzione dello Zimbabwe", ha detto Mnangagwa nella cerimonia tenutasi nella capitale Harare. Braccio destro di Mugabe, Mnangagwa, del partito di governo Zanu-Pf, ha vinto le elezioni con il 50,8 per cento dei voti sufficienti per raggiungere la soglia del 50 per cento necessaria per evitare un ballottaggio contro l’opposizione guidata da Nelson Chamisa, che ha ottenuto il 44,3 per cento dei consensi.(Res)