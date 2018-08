Golfo: emissione debito sovrano paesi Ccg potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari nel corso del 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emissione del debito sovrano dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ha registrato nuovi livelli record nel primo semestre del 2018, con le due transazioni di titoli sovrani in più tranche di 'Arabia Saudita e Qatar che hanno portato all'emissione di oltre 30 miliardi di dollari sul mercato. Secondo quanto emerge da un’analisi della società di gestione patrimoniale con sede in Svizzera Fisch Asset Management, il totale delle emissioni nel 2018 potrebbe superare i 50 miliardi di dollari. Philipp Good, responsabile di Fisch Asset Management, ha dichiarato: "Questa robusta performance dei mercati primari del Ccg si distingue rispetto a quella dei mercati emergenti, dove l'emissione aggregata è in ritardo rispetto ai livelli del 2017”. Il segmento dei mercati emergenti ha registrato quest'anno notevoli venti sfavorevoli su cui hanno pesato i tassi di interesse statunitensi più elevati, valute locali più deboli e maggiori minacce al libero scambio. Tali fattori hanno avuto un impatto negativo sulla performance dei prodotti legati al debito estero. Questi rendimenti negativi hanno, a loro volta, afflussi deteriorati. Secondo Good, nonostante questo scenario la performance e gli afflussi nei mercati emergenti dovrebbero migliorare significativamente nella seconda metà dell'anno e il blocco dei paesi del Ccg continuerà ad aumentare le sue performance a ritmo sostenuto. (segue) (Res)