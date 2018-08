Golfo: emissione debito sovrano paesi Ccg potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari nel corso del 2018 (2)

- Fisch Asset Management ha rilevato che la potenziale inclusione della regione del Ccg nell'indice JP Morgan EMBI, con l'inizio ufficiale della fase di avvio previsto all'inizio del 2019, è particolarmente rilevante. Infatti la ponderazione dell'indice combinato prevista per la regione può essere superiore al 12 per cento rispetto all'attuale distribuzione dello zero per cento. Fisch ritiene che il Kuwait possa contribuire significativamente al restante livello di emissioni nel 2018. Oltre al Kuwait, anche l'Arabia Saudita potrebbe prendere in considerazione la possibilità di tornare sul mercato obbligazionario. (Res)