Perù: governo prepara campagna contro la xenofobia per straordinario afflusso migranti venezuelani

- Il governo peruviano ritiene necessario avviare una campagna di comunicazione contro qualsiasi forma di discriminazione e xenofobia, fenomeni particolarmente sensibili con l'aumento esponenziale dei migranti in fuga dalla crisi economica e sociale in Venezuela. Un programma cui il ministero della Giustizia e diritti umani si è messo al lavoro in coordinamento con altre entità governative e non, tra cui il ministero degli Esteri, le autorità migratorie, il ministero dell'Interno e le Nazioni Unite. "L'idea è che lo stato nel suo insieme metta in campo una robusta campagna per evitare qualsiasi situazione di interpretazione distorta della migrazione" riferisce il viceministro Daniel Sanchez intervistato dalla "Agencia Andina". L'obiettivo è quello di togliere ossigeno ai comportamenti di ripulsa per le popolazioni straniere per evitare ad esempio il ripetersi delle violenze consumate ai danni dei venezuelani dalla popolazione del Brasile nello stato confinante del Roraima. "Occorre cominciare a mandare messaggi alla società sui benefici che può portare la migrazione ed evitare che elementi xenofobi abbiano la meglio nel dibattito pubblico" ha aggiunto Sanchez. La crisi migratoria sta avendo numerosi ripercussioni politiche umanitarie e di ordine pubblico in tutta la regione. A fronte di uno straordinario afflusso registrato negli ultimi mesi, il paese andino ha deciso che dalla mezzanotte di sabato venezuelani potranno entrare sul territorio nazionale solo se dotati di passaporto. (segue) (Brb)