Perù: governo prepara campagna contro la xenofobia per straordinario afflusso migranti venezuelani (2)

- La misura è stata decisa negli scorsi giorni dal governo di Lima per controllare i flussi che hanno sin qui portato in Perù oltre 400 mila venezuelani, la seconda comunità di cittadini del paese caraibico più ampia dopo quella presente in Colombia. A tutti i migranti giunti sul posto prima di sabato è stato comunque garantito l'ingresso con la sola carta di identità così, come previsto dal regime precedente degli spostamenti, nonostante l'ingresso in Perù sia avvenuto oltre la mezzanotte. Le vecchie regole saranno ancora valide per casi di particolare rilevanza umanitaria, anziani, minori accompagnati, donne incinta. Ed è proprio questo elemento che ha spinto molti dei migranti, sotto il consiglio del ministero degli Esteri e dei rappresentanti delle Nazioni Unite, a fare richiesta di rifugio. Sulla frontiera si è scaricato anche il flusso straordinario di alcune centinaia di venezuelani giunti a bordo di autobus messi a disposizione dal governo dell'Ecuador per un corridoio umanitario che ha consentito loro di giungere a destinazione senza ritardi e costi aggiuntivi. (segue) (Brb)