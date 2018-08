Perù: governo prepara campagna contro la xenofobia per straordinario afflusso migranti venezuelani (3)

- La settimana scorsa anche l'Ecuador aveva disposto l'analoga misura di richiesta del passaporto, spingendo ancora di più la migrazione venezuelana verso sud. La giustizia ecuadoriana ha accolto in un primo momento la domanda di sospensione della misura presentata dal Difensore del popolo, in attesa di una verifica dei presupposti legali o di un altra decisione dell'esecutivo. Quito denuncia la presenza nel paese di circa 200mila venezuelani e, attaccando Caracas per la "mancanza di volontà" nella risoluzione della crisi che ha determinato l'esodo, ha annunciato il suo ritiro dall’Alleanza bolivariana per i popoli della nostra America (Alba), l'organismo internazionale centrato sui governi neosocialisti di Cuba e Venezuela. Al tempo stesso governo ecuadoriano ha annunciato che nei prossimi giorni le autorità migratorie si incontreranno nella capitale con la controparte venezuelana proprio per discutere il tema. (segue) (Brb)