Perù: governo prepara campagna contro la xenofobia per straordinario afflusso migranti venezuelani (4)

- Con la decisione del governo peruviano di esigere il passaporto si riduce inoltre il tempo limite per accedere al paese in vista di chiedere il permesso di soggiorno provvisorio (Ptp): questo verrà concesso ora a chi entra in Perù fino al 31 ottobre, e avrà due mesi di tempo per farne richiesta. Al tempo stesso, Lima ha disposto da giorni l'identificazione con schedatura con fotografia e impronte digitali dei venezuelani che chiederanno di entrare nel paese. Il ministro dell'Interno Mauro Medina ha difeso la misura, criticata al pari dell'intero pacchetto da organizzazioni dei diritti umani, negando ogni tentativo di "persecuzione". "Vogliamo i venezuelani nel nostro paese ma dobbiamo essere certi della loro identità per garantire la loro sicurezza e quella di tutti coloro che vivono in Perù", ha detto Medina. Il ministro ha ricordato che ogni paese è libero di prendere decisioni "secondo la sua realtà, le sue autorità e la sua legislazione". (segue) (Brb)