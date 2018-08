Perù: governo prepara campagna contro la xenofobia per straordinario afflusso migranti venezuelani (5)

- Il tema è all'attenzione di diversi organismi internazionali. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) hanno chiesto ai paesi della regione di continuare ad accogliere i profughi venezuelani in fuga dalla crisi politica ed economica nel proprio paese. Queste agenzie hanno affermato che circa 2,3 milioni di venezuelani vivono fuori dal proprio paese e che oltre un milione e mezzo ha lasciato il Venezuela dal 2015 ad oggi. Circa il 90 per cento è rimasto nella regione sudamericana. In una dichiarazione congiunta a Ginevra, l'Alto commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, e direttore dell'Iom, William swing, si sono detti preoccupati per le nuove misure in materia di immigrazione approvate in Perù ed Ecuador, rivolte specificatamente contro i venezuelani. La questione è tornata anche in cima all'agenda dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). Il segretario generale, Luis Almagro, ha annunciato la convocazione, entro le prossime due settimane, di una riunione straordinaria del Consiglio permanente, proprio sul tema. "Ho sollecitato una riunione urgente del Consiglio permanente dell'Osa per trattare della crisi migratoria del Venezuela", ha scritto Almagro sul suo profilo officiale su Twitter. Almagro ha denunciato ancora una volta la situazione in Venezuela come "disperata" a causa della "mancanza di diritti sociali basici" e della "repressione tirannica che soffre il suo popolo". "Purtroppo", ha continuato, "l'inefficienza governativa" può far sì che le cose peggiorino. (Brb)