Infrastrutture: premier etiope, costruzione Diga della rinascita sta affrontando problemi finanziari e tecnici

- Il progetto della Grande diga della rinascita (Gerd) sul Nilo sta affrontando problemi finanziari e tecnici. Lo ha dichiarato il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed in una conferenza stampa. Ieri Ahmed ha sottolineato che il completamento del progetto nei tempi previsti è a rischio “a causa della mancata gestione del progetto, in particolare con l'intervento di Metek” (una società affiliata all’esercito etiope). Il primo ministro ha sottolineato che la compagnia e la sua gestione non hanno l'esperienza o le conoscenze per lavorare a progetti così ambiziosi. Ahmed ha aggiunto che dopo essere salito al potere ha istituito una commissione per dare seguito al lavoro, ma i rapporti della commissione hanno sottolineato che Metek non ha attuato l'accordo come avrebbe dovuto. Il premier ha aggiunto inoltre che la società italiana Salini Impregilo ha chiesto un risarcimento al governo etiope, a causa dei presunti ritardi da parte di Metek. (segue) (Res)