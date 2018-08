Infrastrutture: premier etiope, costruzione Diga della rinascita sta affrontando problemi finanziari e tecnici (2)

- Nello stesso contesto, il primo ministro ha dichiarato che il direttore del progetto, l’ingegnere Simegnew Bekele, trovato morto il 26 luglio con ferite d’arma da fuoco, stava "servendo la sua patria e ha sacrificato la sua vita per il paese e che le indagini sulla sua morte sono ancora in corso". Simegnew Bekele è stato trovato morto la mattina del 26 luglio nella sua auto ad Addis Abeba, deceduto a causa di ferite da proiettile. Nell’auto della vittima, ha aggiunto Jemal, è stata rinvenuta una pistola. La morte di Bekele ha nel provocato un’ondata di indignazione nel paese, con decine di persone che sono scese in strada per chiedere “giustizia per l'ingegnere”. Bekele ricopriva l’incarico di direttore dei lavori dell’opera fin dall'inizio del progetto, nel 2011. In precedenza era stato direttore dei lavori della diga idroelettrica Gilgel Gibe I. (segue) (Res)