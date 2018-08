Infrastrutture: premier etiope, costruzione Diga della rinascita sta affrontando problemi finanziari e tecnici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diga è attualmente in fase di costruzione vicino al confine occidentale dell’Etiopia con il Sudan e una volta completata sarà la più grande dell’Africa. Una volta ultimata la diga, il cui costo complessivo stimato è di 4 miliardi di dollari, avrà una capacità di 6.450 megawatt (Mw) per un volume totale di 74 mila metri cubi. Il progetto vede da mesi contrapposti Egitto, da una parte, ed Etiopia e Sudan, dall’altra, in relazione alla spartizione delle acque del fiume Nilo. Il nuovo ciclo di colloqui tecnici sugli impatti della diga Gerd è fallito dopo che nel settembre 2017 Addis Abeba ha respinto la relazione consegnata dalle società di consulenza francesi Brl e Artelia, che avvertivano dell'impatto negativo della diga etiope sul flusso dell'acqua del Nilo in Egitto e sulla produttività della diga di Assuan. Per questo motivo dal 2010 l’Egitto boicotta l'Iniziativa del bacino del Nilo, istituita con l’accordo di Entebbe firmato da sei paesi: Etiopia, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda e Burundi. All’accordo non hanno tuttavia aderito l’Egitto e il Sudan, a causa della riassegnazione delle quote d'acqua del Nilo che sfavorirebbe questi due paesi. (Res)