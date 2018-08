Terrorismo: Kabul annuncia la morte del leader dello Stato islamico in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità afghane hanno annunciato oggi la morte del leader dello stato islamico in Afghanistan, Abu Saad Erhabi, in un raid notturno nella provincia orientale di Nangarhar. Secondo un comunicato della direzione della sicurezza nazionale, altri dieci esponenti del gruppo estremista islamico sono stati uccisi nelle operazioni terrestri e aeree lanciate dalle forze di sicurezza afghane insieme alle forze alleate. Due nascondigli dello Stato islamico sono stati presi di mira e una grande quantità di armi pesanti e leggere in possesso del gruppo terroristico è stata distrutta nelle operazioni. Finora lo Stato islamico non ha confermato l’uccisione del suo leader in Afghanistan. Il governatore della provincia di Nangarhar ha dichiarato che Saad Erhabi è stato il quarto leader del ramo afgano dello Stato islamico ucciso in un anno. A volte noto come Isis-Khorasan, il gruppo è attivo dal 2015, combattendo contro i talebani e contro le forze afghane e il contingente della Nato presente nel paese. L'esercito statunitense stima che vi siano almeno 2.000 combattenti dello Stato islamico in Afghanistan.(Res)