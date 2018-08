Difesa: Iran, aereo da combattimento precipita nella provincia del Khuzestan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da caccia F5 dell’aviazione iraniana si è schiantato questa mattina nell'Iran meridionale e il suo pilota è rimasto ucciso. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Il velivolo, un F5 di fabbricazione statunitense utilizzato per l’addestramento dei piloti si è schiantato mentre tentava di atterrare a Dezful, nella provincia di Khuzestan, nella parte sudoccidentale del paese. Il pilota è morto nell’impatto, mentre il copilota è sopravvissuto ed è ricoverato in condizioni critiche, mentre sono ancora ignote le cause dell’incidente. L'Iran ha acquistato i suoi caccia F5 dagli Stati Uniti prima della rivoluzione islamica del 1979 e 48 di loro sono ancora in servizio, secondo le ultime stime della rivista specializzata “IHS Markit”. La progressiva obsolescenza dei velivoli da combattimento iraniani, molti dei quali realizzati negli anni ’60 come il Northrop F5, hanno reso molto frequenti incidenti dovuti spesso a guasti tecnici. Lo scorso 2 giugno un caccia F7 da combattimento è precipitato a Isfahan per un guasto tecnico. Proprio per tentare di arginare il progressivo invecchiamento della sua flotta aerea da guerra, lo scorso 22 agosto l'Iran ha svelato un nuovo jet da combattimento interamente prodotto in patria, il Kowsar. L’aereo, basato sul modello dell’F-5, sarà in grado di trasportare varie armi e verrà utilizzato per brevi missioni di supporto.(Irt)