Serbia: sindaco Bujanovac, eventuale annessione a Kosovo deve riguardare tutta valle Presevo (4)

- Secondo il presidente, è necessario correggere i confini tra Kosovo e Serbia tramite un processo "trasparente e responsabile" al termine del quale "i cittadini potranno dire la loro tramite un referendum". La Serbia "non modificherà i propri attuali confini rispetto al Kosovo" a meno che non raggiunga un accordo in merito con la parte albanese: è questa invece la posizione del ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Il ministro ha precisato che al momento "non esiste alcun confine" con il Kosovo, bensì una linea amministrativa posta ai tempi della ex Jugoslavia. "Ma quale demarcazione, non esiste nessun confine con il Kosovo, abbiamo una linea amministrativa dai tempi della ex Jugoslavia. Penso che siano ipocriti coloro che oggi parlano di un principio secondo il quale non ci sono modifiche nei confini, mentre prima hanno infranto i confini della Serbia", ha detto Dacic in un intervento per l'emittente "Tv Prva". (Seb)