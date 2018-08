Serbia: sindaco Bujanovac, eventuale annessione a Kosovo deve riguardare tutta valle Presevo

- Occorre far aderire al Kosovo "tutta la valle del Presevo e non solo il comune omonimo" se riguardo alla questione kosovara non dovesse essere raggiunto un accordo su un eventuale scambio di territori: lo ha dichiarato oggi il sindaco di Bujanovac, comune della valle serba del Presevo, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. "La nostra posizione è che non ci sia una soluzione parziale, non ci sono opzioni come quella del solo (comune di) Presevo al Kosovo. Se in linea con il dialogo di Bruxelles viene avviata la questione dello scambio di territori, allora bisogna prendere in considerazione la valle del Presevo nella sua interezza", ha detto Kamberi. (segue) (Seb)