Serbia-Kosovo: ministro Difesa di Belgrado, Usa hanno capito che non devono interferire su dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il Kosovo è la Serbia dovessero raggiungere un accordo soddisfacente sullo scambio di territori, gli Stati Uniti non si opporrebbero", ha dichiarato ieri da Kiev John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale Usa. Bolton ha osservato che "le controversie fra Serbia e Kosovo sono tra le questioni di grande peso e molta gente ha fatto degli sforzi per mediare, ma hanno fallito". Secondo Bolton ci sarebbero "dei segnali di volontà da ambo i governi per trovare un soluzione". Più critica sull'idea di uno scambio di territori appare l'Ue. In particolare, il cancelliere tedesco Angela Merkel, lo scorso 13 agosto, si è detta però del tutto "contraria ad una revisione dei confini nei Balcani occidentali". (segue) (Seb)