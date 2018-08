Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, integrazione Valle di Presevo impossibile senza dare qualcosa in cambio

- La Valle di Presevo non potrà essere integrata nel territorio del Kosovo senza dare alla Serbia qualcosa in cambio: lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, in un'intervista all'emittente televisiva "Rt21". "Non sostengo l'idea del presidente Thaci (Hashim) per una modica dei confini che danneggerà l'integrità territoriale del Kosovo", ha affermato il premier evidenziando che l'integrazione dei comuni della Valle di Presevo, attualmente nella Serbia meridionale, sarebbe impossibile senza concedere a Belgrado parti del territorio kosovaro e quindi portare ad inammissibile "scambio di territori" tra i due paesi. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha rilanciato la sua idea per una "correzione" del confine tra Kosovo e Serbia da includere in un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. (segue) (Kop)