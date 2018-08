Serbia-Kosovo: ministro Difesa di Belgrado, Usa hanno capito che non devono interferire su dialogo

- Il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin ha esternato apprezzamento per la posizione del consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa Donald Trump, John Bolton, sul dialogo tra Pristina e Belgrado. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Vulin ha detto che finalmente Washington ha compreso che una soluzione alla questione del Kosovo non può essere raggiunta tramite "ingerenze" e che un accordo vincolante tra le due parti rappresenta una "soluzione sostenibile" che la comunità internazionale deve accettare. A modo di vedere del ministro della Difesa di Belgrado, l'idea di una partizione del Kosovo che includa uno "scambio di territori" è l'unica strada per fermare la creazione di una "Grande Albania". "Ogni soluzione imposta provocherà ad un certo punto conflitti, guerre e divisioni", ha affermato Vulin, mentre invece se Pristina e Belgrado troveranno un accordo e la comunità internazionale lo rispetterà questa sarà una "soluzione sostenibile" per la stabilità della regione balcanica. (segue) (Seb)