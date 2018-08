Nicaragua: presidente Ortega conferma relazioni con Taiwan (2)

- Il cambio di alleanza di San Salvador è stato criticato dagli Stati Uniti che hanno parlato di un'azione condotta in modo "non trasparente", che mina la situazione economica e di sicurezza dell'intero continente. Non si è fatta attendere la reazione della Cina che ha chiesto a Washington di rispettare il diritto degli altri paesi di determinare le loro politiche e moderare la sua "egemonia di grande potenza". Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang ha poi invitato gli Stati Uniti a percepire oggettivamente l'instaurazione di relazioni diplomatiche tra i due paesi. "I paesi non fanno dichiarazioni irresponsabili che interferiscono negli affari interni di El Salvador. Dopo tutto, non servono parole per spiegare chi interferisce politicamente nella regione", ha osservato il diplomatico cinese, che ha ricordato che prima del 21 agosto la Cina aveva stabilito relazioni diplomatiche con 25 stati in tutta l’America, compresi gli stessi Stati Uniti. "Non ha avuto conseguenze negative, ma ha promosso attivamente lo sviluppo e la sicurezza regionali. Dopo il 21 agosto, la Cina ha ora relazioni con 26 paesi in tutta l'America, perché questo può influenzare la sicurezza e lo sviluppo nella regione?", ha affermato ancora Lu Kang. (Mec)