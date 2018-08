Ecuador: governo, uscita da Alba anche per evolversi della crisi in Nicaragua

- La decisione dell'Ecuador di abbandonare l'Alleanza bolivariana per i popoli della nostra America (Alba) non è solo dovuta alla cattiva gestione che il governo di Nicolas Maduro ha fatto dela crisi dei migranti venezuelani, ma anche per l'evolversi delle teniosni politiche e sociali in Nicaragua, dove gli sconrtri seguiti alle proteste si sono chiusi con circa 300 morti. Lo ha detto il ministro degli Esteri ecuadoriano José Valencia rivendicando una condotta politica autonoma di Quito sui due temi in cima all'agenda regionale. "Non è corretto che l'Ecuador continui ad appartenere a un organismo nel quale esistono queste differenze", ha spiegato Valencia citato da "El Comercio". L'Alba, organismo internazionale che ruota soprattutto attorno alle posizioni dei governi di Venezuela e Cuba, ha da parte sua stigmatizzato la decisione del governo di Lenin Moreno definendola un nuovo tentativo di "cercare di forzare l'uscita di Nicolas Maduro" dalla presidenza del suo paese. (segue) (Brb)