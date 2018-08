Ecuador: governo, uscita da Alba anche per evolversi della crisi in Nicaragua (2)

- Il governo ecuadoriano aveva espresso "frustrazione" nei confronti di Caracas accusandolo di "mancanza di volontà" nella risoluzione della crisi economica e sociale che ha costretto già oltre 2,3 milioni di venezuelani a lasciare il Paese. "Solo una stabilità democratica in Venezuela porterà a quella stabilità economica necessaria per invertire il massiccio esodo dei cittadini", ha detto Valencia. L’Ecuador è uno dei paesi maggiormente investito dal flusso migratorio di profughi venezuelani in fuga dal paese in crisi economica e sociale. Dall’inizio del 2018 tra i 547 mila e i 560 mila venezuelani si sono riversati in Ecuador, dei quali solo il 20 per cento rimane nel paese. Circa l’80 per cento di chi entra si dirige infatti altrove, principalmente verso Perù e Cile. L'Ecuador aveva aderito all’Alba nel 2009, un'iniziativa di integrazione politica ed economica voluta da Hugo Chavez e Fidel Castro in contrapposizione all’Organizzazione degli stati americani (Osa), giudicata troppo influenzata degli Stati Uniti. Con l’uscita dell’Ecuador, restano nell’Alba: Antigua e Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname e Venezuela. (Brb)