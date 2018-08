Grecia: ministro Lavoro Achtsioglou, partito Nd punta a distruggere sistema di sicurezza sociale

- I proclami per l'abolizione della riforma del sistema pensionistico, adottata nel 2016, sono una conferma del fatto che il partito Nuova democrazia (Nd) punta a mettere a rischio il sistema di sicurezza sociale. Lo ha affermato il ministro del Lavoro Efi Achtsioglou, commentando l'intervista rilasciata al quotidiano "Ta Nea" dal leader del partito di centro-destra Kyriakos Mitsotakis. "Nd sostiene le assicurazioni private e questo difficilmente è una notizia", ha dichiarato il ministro di Atene secondo cui questo è confermato "dalle politiche che ha attuato (quando era al governo), che hanno portato in bancarotta il sistema di sicurezza sociale e hanno creato un deficit di 1,1 miliardi di euro dopo 12 tagli orizzontali delle pensioni", ha affermato Achtisioglou. Secondo quanto spiegato da Mitsotakis, il partito Nd, maggiore forza politica dell'opposizione in Grecia, intende sostituire l'attuale sistema pensionistico previsto nell'ambito della legge Katrougalos (dal nome di George Katrougalos, ex ministro del Lavoro e attuale viceministro degli Esteri) con un nuovo sistema "che è già stato preparato". (segue) (Gra)