Grecia: ministro Lavoro Achtsioglou, partito Nd punta a distruggere sistema di sicurezza sociale (2)

- "La legge Katrougalos sarà abolita", ha dichiarato Mitsotakis nell'intervista contestata, facendo notare che il programma economico del partito Nd è finalizzato "a rendere l'economia competitiva e lo stato funzionale". Il leader dell'opposizione greca di centro-destra ha sottolineato che le elezioni sono ormai solo ad alcuni mesi di distanza. Un suo governo, ha detto, negozierà per un più basso surplus di avanzo primario "una volta presentati segnali di riforma chiari e misurabili". Pronta è arrivata anche la risposta del governo dopo l'annuncio del leader di Nd. "Quando la gente ascolta i piani di riforma, una nuova legge sulle pensioni e sulla concorrenza, dal signor Mitsotakis sanno cosa aspettarsi: licenziamenti, taglio dei salari, assicurazioni private e deregolamentazione", ha affermato il governo in una nota che definisce il leader del centro-destra "amico degli oligarchi". (Gra)