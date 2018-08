Infrastrutture: Egitto, processo sviluppo e miglioramento per 156 stazioni ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità delle ferrovie egiziane sta portando avanti un processo di sviluppo, miglioramento e manutenzione di 156 stazioni ferroviarie per un costo totale di 48, 1 milioni di euro. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero dei Trasporti egiziano, Mohamed Ezz, citato dal quotidiano “el Masry el Youm”. Il programma fa parte dei piani del ministero per migliorare i servizi pubblici. Ezz ha sottolineato detto che le istruzioni del ministro dei Trasporti, Hisham Arafat, pongono l’accento sulla la necessità di stabilire con cura le tempistiche dei progetti e facilitare il movimento delle persone nelle stazioni in cui sono in corso i lavori. Il funzionario ha precisato che sono 23 le stazioni in fase di sviluppo con un costo totale di 21 milioni di euro, mentre 13 stazioni sono già state completate e lo sviluppo di 10 stazioni è in corso e sarà completato entro giugno 2019. Per quanto riguarda il miglioramento, gli aggiornamenti di efficienza e la manutenzione di 133 stazioni ferroviarie (costo totale 26 milioni di euro) sono state completate circa 79 stazioni e sono già in corso lavori di miglioramento per altre 54.(Cae)