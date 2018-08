Colombia: paese domani alle urne per approvare sette misure anti-corruzione (2)

- Tra le altre misure inserite nella consultazione popolare si cita il taglio degli stipendi ai parlamentari e ad alcuni alti funzionari dello stato, con la retribuzione media che dalle attuali 40 mensilità di salario di base passerebbe alle 25, per un importo totale che non dovrebbe superare i 5000 euro al mese. Si propone di ridurre drasticamente il numero di appalti pubblici per assegnazione diretta e di obbligare gli eletti a presentare le dichiarazioni dei beni prima di prendere possesso delle cariche pubbliche, rendendo al contempo possibile l'apertura di indagini d'ufficio per reati penali a carico del rappresentante e della sua rete di parenti e amici. Ai parlamentari, che non potranno ottenere più di tre mandati, verrebbe inoltre richiesto di rendicontare nel dettaglio le spese sostenute nell'esercizio delle loro attività politiche, mentre con l'ultimo quesito si chiede di non licenziare più bilanci delle amministrazioni pubbliche nazionale e territoriali, non partecipate. (segue) (Mec)