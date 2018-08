Siria: ambasciatore Usa Roebuck visita territori curdi nel nord est della Siria

- L’ambasciatore statunitense e inviato della Coalizione internazionale, William Roebuck, si è recato oggi in visita nei territori della Siria nord orientale controllate dalle Forze democratiche siriane (Sdf) il gruppo di milizie curdo-arabe formate in maggioranza da esponenti delle Unità di protezione del popolo (Ypg). Secondo quanto riferiscono i media internazionali, Roebuck ha visitato oggi la città di Shadidi, nella provincia nord-occidentale di al Hasakah dopo aver fatto visita nei giorni scorsi a Kobane e Manbij nei giorni scorsi. Il viaggio di Roebuck dovrebbe continuare nella provincia di Deir ez Zor dove le Sdf stanno combattendo ancora le ultime sacche di resistenza dello Stato islamico. La visita di Roebuck avviene mentre i curdi e il regime sono impegnati in difficili colloqui per il futuro del territorio sotto il controllo delle Sdf. Il governo di Assad ora controlla quasi i due terzi della Siria ed è determinato a riaffermare la sua autorità sul territorio curdo. (segue) (Res)