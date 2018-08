Siria: ambasciatore Usa Roebuck visita territori curdi nel nord est della Siria (2)

- Secondo quanto riferito dai media curdi, il diplomatico ha dichiarato: "Siamo pronti a rimanere qui, come il presidente (Donald Trump) ha chiarito, per assicurare la duratura sconfitta dello Stato islamico", ha detto Roebuck. "Restiamo concentrati sul garantire il ritiro delle forze iraniane e dei loro alleati". Washington ha ripetutamente criticato Teheran e il suo alleato, Hezbollah, per il loro ruolo nel conflitto siriano. Il sostegno di Russia, Iran ed Hezbollah ha permesso al governo del presidente Bashar al Assad di riconquistare gran parte del territorio occupato dalle forze dell’opposizione dai gruppi terroristici nei primi anni della guerra civile iniziata nel 2011. Le forze iraniane e le milizie sciite sostenute da Teheran hanno rappresentato uno strumento fondamentale per consentire ad Assad di riconquistare vaste aree della provincia di Deir ez Zor, tuttavia altre zone della provincia ricca di petrolio e gas sono controllate dalle Sdf sostenute dagli Stati Uniti. (Res)