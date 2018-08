Libano-Arabia Saudita: ambasciatore saudita a Beirut, oltre 20 accordi bilaterali in attesa firma nuovo governo

- Sono oltre 20 gli accordi bilaterali tra Arabia Saudita e Libano in attesa della firma del nuovo governo di Beirut, ancora in fase di formazione. Lo ha annunciato l’ambasciatore saudita in Libano, Walid al Bukhari, citato dall'agenzia di stampa “Nna”. Il diplomatico, partecipando ad un evento organizzato dal Consiglio economico saudita-libanese, ha espresso la speranza che le relazioni bilaterali possano subire “un salto di qualità” con la formazione del nuovo governo: “"Il regno saudita desidera promuovere le sue relazioni con il Libano in vari campi ed ha a cuore gli interessi dei libanesi”. Il diplomatico ha aggiunto che Riad aspira ad avere “migliori rapporti con il Libano basati sul rispetto reciproco e sui benefici comuni, nella speranza del raggiungimento della stabilità e un futuro fiorente per il Libano".(Res)