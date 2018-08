Medio Oriente: premier israeliano Netanyahu, non vedo l'urgenza di svelare il piano di pace di Trump (2)

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha dichiarato che non vi è alcuna "urgenza" nel presentare il piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al momento attuale. Le sue osservazioni sono state fatte durante un incontro con i giornalisti durante il suo viaggio in Lituania. "Spetta al presidente Donald Trump promuovere il piano e rivelarne gli aspetti, anche se non vedo l'urgenza in questa materia", ha detto il premier israeliano. (segue) (Res)