Medio Oriente: premier israeliano Netanyahu, non vedo l'urgenza di svelare il piano di pace di Trump (2)

- Rispondendo alla domanda sulla possibile rivelazione del piano da parte di Trump all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il mese prossimo, Netanyahu ha risposto: "Non ne so nulla". Secondo il network israeliano “Arutz Sheva” l'amministrazione Trump ha lavorato al piano di pace per Israele e l'Autorità palestinese, ma deve ancora renderlo pubblico. Il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti avrebbe pubblicato di recente una gara per assumere esperti per un comitato direttivo da istituire per il piano. Il comitato dovrebbe essere presieduto dall'inviato speciale per il Medio Oriente Jason Greenblatt. Tuttavia allo stato attuale l'amministrazione Trump non sarebbe in grado di presentare il piano di pace definitivo fino al 2019. Tale versione è stata però smentita da fonti statunitensi ad “Arutz Sheva”. (Res)