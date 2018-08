Egitto-Vietnam: al via visita presidente Tran Dai Quanq nel paese nord africano, previsto incontro con omologo Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente vietnamita Tran Dai Quang ha dato il via oggi alla sua visita in Egitto, primo viaggio del paese di un capo di Stato del paese asiatico dall’avvio delle relazioni diplomatiche nel 1963. Secondo quanto riferisce il quotidiano “al Arham”, Quang è giunto oggi all'aeroporto internazionale di Luxor per un tour di un giorno della città storica e il 27 agosto incontrerà al Cairo il capo dello Stato Abdel Fatah al Sisi e il presidente del parlamento Ali Abdel Al. Il presidente vietnamita ha incontrato il governatore di Luxor Mohamed Badr e alcuni deputati per firmare un protocollo di cooperazione turistica tra il Vietnam e il governatorato dell'Alto Egitto. Quang è stato ricevuto all'aeroporto da Badr e da altri funzionari egiziani. Nel settembre 2017, il presidente Al Sisi si è recato in Vietnam nella prima visita di un presidente egiziano ad Hanoi. In quell’occasione i due leader hanno firmato nove memorandum d'intesa in diversi settori economici.(Cae)