Immigrazione: ministro Esteri albanese Bushati, pronti ad accogliere alcuni migranti di nave Diciotti

- L'Italia ha aiutato l'Albania quando è stato necessario e "oggi siamo pronti a dare una mano": lo ha detto il ministro degli Esteri di Tirana, Ditmir Bushati, annunciando tramite il proprio profilo Twitter ufficiale che il suo paese è disponibile ad accogliere alcuni dei migranti bloccati sulla nave Diciotti, ormeggiata da giorni nel porto di Catania. "Non ci possiamo sostituire all'Europa, ma noi siamo sempre qui", ha detto Bushati ricordando che i migranti bloccati sulla nave Diciotti non possono stare fermi in attesa di una risposta dell'Ue. "Ieri l'Italia ci ha salvati; oggi siamo pronti ad aiutare", ha scritto Bushati. Anche dall'Italia la conferma dell'accordo con Tirana. Tramite il profilo Twitter la Farnesina, a nome del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, "ringrazia l'Albania per la decisione di accogliere 20 profughi della nave Diciotti". "Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia", scrive la Farnesina.(Alt)