Tunisia: cresce timore nel paese per possibile contaminazione da colera dopo serie di casi in Algeria

- Il governo tunisino guarda con timore ai 41 casi di colera, tra cui un decesso, registrati nei giorni scorsi in Algeria, situazione che spinto il ministero della Salute di Algeri a dichiarare lo stato di emergenza in diversi ospedali. In una conferenza stampa, Mohammed Rahbi, direttore per la protezione della salute presso il ministero della Sanità tunisino e responsabile del monitoraggio dell’epidemia di colera, ha confermato che il dicastero ha già all’attivo un programma di prevenzione che interessa principalmente le zone di confine. Il piano si basa sul controllo dell’acqua e del cibo che potrebbero essere fonte di trasmissione del colera. (segue) (Tut)