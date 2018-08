Tunisia: cresce timore nel paese per possibile contaminazione da colera dopo serie di casi in Algeria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione dell'epidemia in Algeria ha causato timori tra i tunisini sulla possibilità di trasmissione della malattia, data la vicinanza geografica e l'intenso commercio tra i due paesi, compresi i viaggi turistici. La situazione ha sollevato interrogativi sui preparativi del ministero della Salute tunisino per la prevenzione e la risposta a una possibile epidemia, sapendo che il paese sta attraversando una carenza di medicinali. Rabhi ha sottolineato che il ministero informerà e guiderà i cittadini nel mettere a punto i mezzi di prevenzione e igiene personale come lavarsi le mani con il sapone e usare la candeggina per lavare le verdure e i contenitori in cui viene conservata l’acqua, avvertendo inoltre ad evitare di attingere acqua da fonti sconosciute di approvvigionamento. Riguardo alla fornitura di farmaci in caso di infezione da colera, il funzionario ha sottolineato che in linea di principio, è possibile affermare che i farmaci sono disponibili. (Tut)