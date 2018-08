Immigrazione: nave Diciotti, Salvini indagato da Procura di Agrigento

- Sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio: queste le ipotesi di reato contestate dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, al vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla vicenda della nave Diciotti. Il fascicolo sarà trasmesso al Tribunale dei ministri di Palermo. "Una trasmissione doverosa", afferma una nota della magistratura. Nel registro degli indagati, c'è anche il capo di gabinetto del Viminale. La svolta è arrivata, nel pomeriggio di oggi, dopo l'audizione al palazzo di Giustizia di Roma, del capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del dicastero dell'Interno, Gerarda Pantalone, e del suo vice, Bruno Corda. (Com)