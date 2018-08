Immigrazione: Salvini su sua iscrizione registro indagati, non ci fermeranno, è una vergogna

- Appena appresa la notizia dell'iscrizione al registro degli indagati, da parte della Procura di Agrigento, per la vicenda della nave Diciotti, per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato, nel corso di un comizio a Pinzolo, che "possono arrestare me, ma non la voglia di 60 milioni di italiani. Indaghino chi vogliono. Abbiamo già dato abbastanza, è incredibile vivere in un Paese dove dieci giorni fa è crollato un ponte sotto il quale sono morte 43 persone, e per cui non c'è un indagato, e indagano un ministro che salvaguarda la sicurezza di questo Paese. E' una vergogna", le parole del titolare del Viminale. (Rin)