Immigrazione: Conte, al lavoro per riserva Italia a adesione piano finanziario pluriennale Ue (2)

- "Questo governo", prosegue Conte, "esprime una politica sull'immigrazione rigorosa e coerente, ma non abbandona a se stesse persone che sono in pericolo di vita o comunque versano in condizioni critiche. I numeri ci danno ragione. Gli sbarchi sono diminuiti dell'85 per cento, se compariamo questo periodo di governo con il medesimo lasso temporale dell'anno precedente. Con questo governo, il Mediterraneo non è più il cimitero dei migranti senza nome. Le politiche dei governi precedenti non hanno impedito che circa 34 mila migranti trovassero la morte negli ultimi 15 anni. Una politica rigorosa non solo vale a contrastare i traffici illeciti e le tratte 'disumane', ma consente di evitare un così inaccettabile numero di vittime in mare. L'incontro che si è svolto ieri a Bruxelles", spiega ancora il capo dell'esecutivo, "in tema di immigrazione, e che si è concluso con un nulla di fatto, non è una sconfitta dell'Italia, come qualcuno superficialmente ha scritto. E' una sconfitta dell' Europa. Non attesta solo un arretramento rispetto alle Conclusioni che tutti e ventotto i Paesi membri hanno liberamente sottoscritto nel corso del Consiglio europeo dello scorso giugno. Attesta una palese violazione dello 'spirito di solidarietà' che anima i Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". (segue) (Rin)