Immigrazione: Conte, al lavoro per riserva Italia a adesione piano finanziario pluriennale Ue (3)

- "Questo governo", per Conte, "si è presentato in Europa con le carte in regola. Come pure richiesto da molti Paesi membri, questo governo sta perseguendo una politica sull'immigrazione ben più rigorosa rispetto al passato, in modo da evitare che le coste italiane costituiscano l'approdo indiscriminato dei migranti e, quindi, fattore di stimolo per i traffici illegali e in modo da evitare che i migranti possano ricollocarsi liberamente negli altri Paesi europei. Questo governo, inoltre, ha offerto un significativo contributo al fine di elaborare e pervenire a un serio progetto di politica europea - complesso, articolato, multilivello - in materia di migrazioni. Le Conclusioni condivise a fine giugno hanno costituito un buon compromesso tra le varie istanze dei Paesi membri, con la raggiunta consapevolezza della necessità di superare l'attuale regolamento di Dublino. Nonostante questo, l'Italia deve prendere atto che lo 'spirito di solidarietà' stenta a tradursi in atti concreti". (segue) (Rin)