Immigrazione: Conte, al lavoro per riserva Italia a adesione piano finanziario pluriennale Ue (4)

- "Ho scritto ieri", afferma il capo del governo, "che ne avremmo tratto le conseguenze. Chiarisco meglio: siamo al lavoro per porre una riserva all'adesione dell'Italia al piano finanziario pluriennale in corso di discussione. A queste condizioni, l'Italia non ritiene possibile esprimere adesione a un bilancio di previsione che sottende una politica così incoerente sul piano sociale. E' questo il nostro contributo per far crescere l'Europa. Non possiamo accontentarci di uno spazio comune di mercato, di un'aggregazione di Paesi che si ritrovano sulla base di meri interessi economici. Abbiamo dell'Europa una concezione più elevata. Siamo un Paese fondatore e anche per questo avvertiamo una maggiore responsabilità. Vogliamo che a tutti gli sforzi sin qui compiuti per edificare questo complesso edificio europeo sia offerta un'adeguata prospettiva di sviluppo, che possa esprimersi anche sul versante dei rapporti sociali". (Rin)