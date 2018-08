Sicurezza: Meloni su scorta capitano Ultimo, revoca è oltraggio a memoria vittime mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca della protezione al capitano Ultimo oltraggia la memoria di tutti gli eroi che si sono sacrificati per combattere la mafia e umilia tutti quei servitori dello Stato che, ogni giorno, sono in prima linea nella guerra alla criminalità organizzata. “Fratelli d’Italia presenterà un'interrogazione parlamentare e rivolge un appello al presidente della Repubblica Mattarella: intervenga per mettere fine a questa ignominia e restituire al colonello De Caprio la dignità e l'attenzione che merita". Lo scrive, in un post su Facebook, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.(Rin)