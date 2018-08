Cina: sale a 19 il numero di morti per incendio in hotel nel nordest del paese

- È salito a 19 il numero di morti causati da un incendio che ha colpito una struttura alberghiera termale ad Harbin, nel nordest della Cina. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva "China Central Television" (Cctv), l'incendio è divampato alle 4:36 della mattina (le dieci e mezzo in Italia) e ha colpito un'area di circa 400 metri quadrati. Le cause dell'incidente sono ancora ignote segnala l'agenzia ufficiale "Xinhua" rimarcando che sedici persone sono state trovate morte dai soccorritori tra le fiamme e altre tre sono decedute in ospedale. Le operazioni di soccorso, portate avanti per circa tre ore da oltre cento vigili del fuoco, hanno permesso di evacuare circa 80 persone, 18 delle quali riportano ferite. (Cip)