Crollo ponte: Liuzzi (M5s) su funerali Genova, Morcellini? Con portavoce Renzi non intervenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Morcellini, candidato del Pd all'Agcom, non hanno alcuna credibilità. Lo afferma in una nota la deputata del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai, Mirella Liuzzi, commentando l'intervista del componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Morcellini a "Il Foglio", in cui parla di "possibile conflitto di interessi" da parte del portavoce del premier Rocco Casalino. Quindi, Liuzzi prosegue: "Quando ad inviare sms ai cronisti parlamentari era Fillippo Sensi, portavoce di Renzi, Morcellini però, non intervenne perché, dice, 'non ci fu un esposto'. Nulla però gli vietava, come ha fatto oggi, di intervenire a titolo personale, pronunciandosi sull'operato di Sensi. Evidentemente - conclude la deputata M5s - Morcellini ha una coscienza che funziona a corrente alternata: i suoi circuiti si spengono quando c'è da monitorare i suoi amici del Pd".(Com)