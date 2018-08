Francia-Uzbekistan: presidente Mirziyoyev a ottobre in visita ufficiale a Parigi

- Il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ad ottobre si recherà per la prima volta in visita ufficiale in Francia. Lo ha annunciato oggi il governo uzbeko tramite un decreto. Tale documento ha approvato la "road map" per la preparazione della parte culturale e umanitaria della visita. In base a tale provvedimento, il ministero degli Esteri dell'Uzbekistan, parallelamente agli ambasciatori del paese in Europa, è incaricato dei preparativi per la visita ufficiale del capo dello Stato a Parigi. Il decreto prevede anche la creazione di un centro culturale francese all'interno del ministero della Cultura di Tashkent.(Res)